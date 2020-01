27.01.2020 h 09:09 commenti

"Il diritto penale di fronte al suicidio", convegno nazionale a Prato

Appuntamento venerdì 31 gennaio nel salone consiliare del Palazzo comunale. I lavori sono organizzati dall'Ordine degli avvocati di Prato per fare il punto su un argomento di grande attualità: le conseguenze penali per chi agevola l'eutanasia

'Il diritto penale di fronte al suicidio' è il titolo del convegno nazionale organizzato a Prato venerdì 31 gennaio dall'Ordine degli avvocati di Prato con il patrocinio dell'Unione camere penali italiane, della Camera penale pratese, del Centro studi Marongiu e Osservatorio Corte costituzionale Camere penali (Ucpi)e del Comune di Prato. L'appuntamento è alle 15.30 nel salone consiliare del Palazzo comunale.

Ospiti di primo piano nel panorama nazionale e locale del sistema giudiziario per il convegno che servirà ad ampliare il confronto e a fare il punto su uno degli argomenti di più stretta attualità: l'aiuto per il compimento del suicidio da parte di chi, in casi particolari, esprime una volontà diversa dal principio di tutela della vita. Una questione che ha suscitato un grande dibattito in seguito a casi di suicidio frutto dell'autodeterminazione della persona che non avrebbe potuto portare a termine il suo proposito senza l'aiuto di altri. Il caso eclatante è quello che ha portato davanti ai giudici Marco Cappato (assolto) per l'eutanasia praticata a dj Fabo.

Al convegno parteciperanno, tra gli altri, il presidente del tribuanale e il procuratore di Prato, Frfancesco Gratteri e Giuseppe Nicolosi, gli avvocati Gabriele Terranova (presidente della Camera penale di Prato), Maurizio Betti (presidente dell'Ordine degli avvocati pratesi), Manuele Ciappi, Federico Febbo (componente Osservatorio Ucpi ). Tra i relatori anche numerosi ordinari di diritto penale con cattedre alle Università di Bologna, Roma e Milano.

L'apertura dei lavori è affidata al sindaco Biffoni, le conclusioni al presidente dell'Osservatorio Corte costituzionale Ucpi Gian Domenico Caiazza.



