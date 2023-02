07.02.2023 h 13:00 commenti

Il derby tra Pistoiese e Prato si giocherà a porte chiuse, beffa per i tifosi

A poco più di 24 ore dal fischio d'inizio arriva la comunicazione dovuta a problemi di agibilità dell'impianto pistoiese in relazione al grande afflusso di sostenitori pratesi

Colpo di scena a poco più di 24 ore dall'atteso derby di serie D in programma domani mercoledì 8 febbraio a Pistoia. La partita tra Pistoiese e Prato si dovrà giocare a porte chiuse visto che manca l'agibilità dello stadio per ospitare la capienza prevista, dato anche il massiccio afflusso di tifosi da Prato. I problemi, in particolare, sarebbero legati all'impianto antincendio dello stadio. Beffati così le centinaia di sostenitori biancazzurri che da giorni avevano preparato la trasferta.

