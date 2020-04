05.04.2020 h 18:44 commenti

Il deputato pratese Silli al vertice Governo-opposizioni: "Linee di credito agevolate per le imprese"

Il parlamentare di Cambiamo! fa parte della delegazione impegnata nel confronto con i vertici del ministero dell'Economia. All’ordine del giorno la liquidità da garantire al mondo produttivo

Le ripercussioni dell’emergenza coronavirus rischiano di cancellare interi pezzi di economia. Le imprese sono allo stremo e il Governo sta lavorando in queste ore alla definizione del decreto che dovrebbe garantire la liquidità necessaria alla ripartenza. Quella di oggi, 5 aprile, è una domenica di intenso lavoro che sta impegnando anche il deputato pratese di ‘Cambiamo’ Giorgio Silli, entrato nella squadra che rappresenta le opposizioni e che, da giorni, si sta confrontando con il Governo sulle tante questioni legate all’emergenza sanitaria. “Non c’è tempo da perdere - il commento di Silli - le nostre imprese hanno bisogno di risposte e di certezze”. Dalle 17.30 è in corso la riunione che si preannuncia lunghissima. Una vera e propria maratona alla quale partecipano i sottosegretari all’Economia e i capigruppo di Camera e Senato dei partiti di opposizione. In serata dovrebbe intervenire anche il ministro Gualtieri. All’ordine del giorno la liquidità alle imprese, appunto, che chiedono con insistenza una via d’uscita da quello che appare sempre più un vicolo cieco.

“Al momento - spiega il deputato pratese - pare che il Governo sia orientato a garantire il 100 per cento dei prestiti bancari fino ad un massimo del 25 per cento del fatturato delle aziende. Se questo fosse, siamo d’accordo che è un aiuto ma a pagamento: significa cercare di non far morire le imprese ma significa anche indebitarle ancora di più. Poco o quasi niente a fondo perduto ma prestiti bancari con garanzia di Stato”.

Il Governo si riunirà in nottata per definire il decreto che comprenderà, naturalmente, altri articoli ma - stando a Silli - il pilastro sarebbe la garanzia data dallo Stato alle banche per agevolare l’apertura di linee di credito al mondo produttivo. Domani sarà possibile conoscere nel dettaglio il pacchetto di interventi.