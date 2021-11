08.11.2021 h 11:49 commenti

Il deputato Donzelli a processo per diffamazione ai Sinti, il giudice dispone l'imputazione coatta

L'esponente di Fratelli d'Italia nel marzo 2019 fece una diretta Facebook dal campo di San Giorgio a Colonica indicando i residenti come dediti ai furti. Per il gip è andato oltre l'esercizio della funzione parlamentare. La procura aveva chiesto l'archiviazione

Additare i Sinti come persone dedite a furti e altri reati non è una espressione di un pensiero che può essere ricondotto all'esercizio della funzione parlamentare, piuttosto la contestazione di fatti che richiamano il reato della diffamazione. Così Alberto Lippini, giudice delle indagini preliminari del tribunale di Prato che ha respinto la richiesta di archiviazione avanzata dalla procura nei confronti di Giovanni Donzelli, parlamentare di Fratelli d'Italia, finito sul registro degli indagati con l'accusa di diffamazione aggravata per le dichiarazioni rilasciate nel corso della visita, il primo marzo 2019, al campo nomadi di San Giorgio a Colonica. In quella occasione, Donzelli puntò il dito contro le condizioni dell'area e contro le condizioni di vita dei Sinti e, con una diretta Facebook intitolata “Furti, discariche, roghi notturni in diretta dal campo rom a San Giorgio a Colonica”, mostrò il campo nomadi facendo chiari riferimenti a furti e refurtiva. Il giudice ha ordinato alla procura di formulare, entro dieci giorni, l'imputazione nei confronti dell'onorevole che dunque, se arriverà l'autorizzazione del Parlamento, dovrà rispondere di diffamazione aggravata.L'Associazione Sinti che, assistita dall'avvocato Alessandra Artese, aveva presentato querela contro Donzelli, segna un punto a suo favore dopo che la procura aveva definito il comportamento di Donzelli attinente, seppure “provocatorio e al limite del canzonante”, all'insindacabilità che è propria delle funzioni di un parlamentare. L'onorevole di Fratelli d'Italia, per avvalorare la tesi che la sua fu né più né meno che attività parlamentare, spiegò al magistrato che la sua visita al campo di San Giorgio a Colonica si legava ai temi di cui si stava occupando in quel periodo: riqualificazione dei campi nomadi e delle periferie e proposte – almeno due – di istituire commissioni di inchiesta sul degrado nelle città. Giustificazioni che non sono bastate al giudice delle udienze preliminari secondo il quale l'onorevole è andato oltre, ha esorbitato dalla garanzia dell'insindacabilità riconosciuta ad un parlamentare.I Sinti ritennero da subito il sopralluogo di Donzelli del tutto sganciato dal suo ruolo istituzionale giudicando la presenza dell'onorevole una sorta di invasione accompagnata da esplicite accuse nei loro confronti. Posizione accolta dal tribunale.