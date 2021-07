29.07.2021 h 15:43 commenti

Prato, non solo il figlio d'arte Lugnan, ecco Malltezi e Maione

Dopo il decimo colpo Lugnan, presi anche Malltezi e il centravanti Maione. Intanto mister Pagliuca ha visitato il Summer Camp del Paperino San Giorgio incontrando i bambini che vi partecipano

Il decimo colpo di mercato del Prato targato Commini è Gianluca Lugnan. Il centrocampista classe 2002 ha un cognome storico per la città di Prato infatti è il figlio di Luca Lugnan, attaccante della promozione in C1 della stagione 2002. 29 presenze e 18 reti per Luca, ora allenatore, in quella grande annata agli ordini di mister Esposito.

Lugnan senior era poi tornato a Prato nel 2004/2005 ma senza siglare alcuna rete agli ordini di Discepoli.





Ufficialità anche per Oscar Malltezi e Vincenzo Maione. Il primo è un centrocampista classe 2002 che l'anno scorso indossava la maglia dell'Imperia in Serie D, cresciuto nelle giovanili tra Bari e Genoa.



Davanti invece c'è bomber Maione, nato a Napoli nel 1994 che in passato ha vestito le maglie di Agropoli e Francavilla. L'anno scorso, l'attaccante, era al Portici dove ha siglato dieci reti in venti presenze. Lugnan junior arriva nel centrocampo del Prato dalle esperienze in Serie D tra Donatello, Cjarlins Muzane e Rimini.











Manca sempre meno al ritiro, intanto mister Luigi Pagliuca questa mattina ha incontrato i bambini del PSG Summer Camp a Paperino. "Ho visto che sta partendo un bel progetto - ha detto Pagluca - bravi i responsabili e gli istruttori"



