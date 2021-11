02.11.2021 h 12:51 commenti

Il debutto di Autolinee Toscane è all'insegna delle code per acquistare biglietti e abbonamenti

Nonostante la possibilità di comprare i titoli online, in molti hanno preferito recarsi in piazza della Stazione, anche per avere informazioni. Per cambiare i vecchi titoli c'è tempo fino a fine gennaio. Le edicole non sono ancora state rifornite dei nuovi biglietti

Il passaggio da Cap ad Autolinee Toscane per ora, è evidente solo nella gestione dei biglietti e degli abbonamenti, il cambio e i nuovi acquisti hanno creato lunghe code già dalle 9 di questa mattina 2 novembre, secondo giorno della nuova gestione del trasporto pubblico, ma il primo feriale.

Gli autobus, invece, continuano a viaggiare con il vecchio logo, nessun cambiamento neppure nelle banchine, nelle divise degli autisti e nell'insegna delle biglietteria di piazza della Stazione, per vedere i cambiamenti bisognerà aspettare tra i sei mesi e l'anno. E proprio qui si sono create lunghe code per l'acquisto degli abbonamenti mensili, per i carnet da dieci e per i biglietti. La nuova procedura prevede, eccetto per il titolo singolo, di doversi registrare sul sito at-bus.it attendere la mail di conferma e poi procedere con l'acquisto online o tramite l'App. Molti utenti, però, hanno deciso di andare nella biglietteria e farsi aiutare dal personale e questo ha creato lunghe attese. Per sveltire la procedura sono stati distribuiti dei moduli alle persone in fila, in modo da arrivare allo sportello con i dati già pronti, ma nonostante questo l'attesa è stata lunga.

" Ogni cambiamento - spiega Francesco Pescini responsabile biglietterie Autolinee Toscane - inevitabilmente crea del disagio, ci vorranno ancora qualche giorno per arrivare a regime. L'obiettivo di Autolinee Toscane è di spingere sempre più sull' acquisto tramite il sito, ma siamo consapevoli che una parte dell' utenza ha necessità di venire nelle biglietterie e così, nel poco tempo che abbiamo avuto a disposizione, ci siamo organizzati".

In fila anche tante persone che chiedono il cambio dei vecchi biglietti cartacei Cap con quelli del nuovo gestore, c'è comunque tempo fino al 31 gennaio. Il rimborso avverrà tramite cambio biglietto, mentre per i titoli elettronici Autolinee girerà le richieste a Cap che provvederà a rimborsare i viaggiatori.

Per i biglietti singoli ci sono anche le edicole e le tabaccherie, ma i titoli non sono arrivati: " Abbiamo fatto la richiesta da almeno una settimana spiega Fabrizio Pelagatti di Edipiù - ma non è arrivato niente, ci dispiace perchè era un servizio molto richiesta. speriamo che la situazione si risolva velocemente".

Da Autolinee Toscane rassicurano che presto tutti i punti vendita, anche quelli della Val di Bisenzio, verranno riforniti. "Chiediamo pazienza - spiega Pescini - e lo saremo anche noi nei primi tempi per quanto riguarda i controlli".