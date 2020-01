02.01.2020 h 10:50 commenti

Il Dagomari ha consegnato il diploma di Oss a 22 dei suoi studenti: sono i primi a finire il Corso

La consegna dei diplomi con una cerimonia nell'auditorium della scuola. Sono i primi ragazzi ad ottenere il riconoscimento al termine di un percorso di tre anni

L’Istituto Dagomari festeggia i primi diplomati del corso Oss ottenuto durante il percorso scolastico. Si è infatti svolto prima delle vacanze di Natale l’esame conclusivo del corso che forma gli Operatori sociosanitari che possono operare presso strutture sanitarie e sociosanitarie sia pubbliche private. E proprio nell’ultimo giorno di scuola prima delle vacanze natalizie i diplomi sono stati consegnati in occasione di una cerimonia nell’auditorium della scuola di via di Reggiana, cerimonia resa ancor più piacevole dall’esibizione musicale di alcuni docenti e di uno studente del Dagomari: Sara Otello, Norma di Mauro, Federico Santini, Giuseppe di Stefano e il giovane Xhoel Tuka, che hanno suonato alcuni brani.

Il titolo di Oss è rilasciato dalla Regione Toscana, mentre Aziende Usl e Ospedaliere organizzano i corsi. Tra gli enti che possono occuparsi di tale formazione anche alcune scuole superiori, a Prato l’Istituto Dagomari, col suo indirizzo professionale per i Servizi e l’assistenza sociosanitaria. Il corso è un’opportunità data agli studenti, che nel triennio possono affiancare alle normali lezioni curriculari lezioni specifiche nelle materie di Igiene e cultura medico-sanitaria, psicologia, Legislazione Sociosanitaria, alcune svolte dai docenti interni, altre da formatori esterni inviati dall’Asl. Alle lezioni teoriche si aggiungono lezioni pratiche e alcune settimane di tirocinio in ospedale. Svolto al di fuori di un percorso scolastico, il corso conta 1000 ore di formazione e un costo ragguardevole. I ragazzi del Dagomari, approfittando del percorso di studi assolutamente omogeneo a quello del corso Oss hanno potuto integrare le ore di scuola per raggiungere questo importante obiettivo.

Questi diplomati sono i primi che escono dal Dagomari: hanno iniziato il corso tre anni fa e dopo l’esame di Stato di luglio hanno concluso il tirocinio a settembre per sostenere l’esame a dicembre. Erano 26 i partecipanti all’esame, sono state pochissime le defezioni durante il triennio. I diplomati ben 22, pronti ad entrare nel mondo del lavoro con questo nuovo titolo.



Prato

