Il curatore revoca l'affitto di ramo d'azienda e cento lavoratori rischiano di perdere il posto

Accade alla Gegè di Casale, società del Gruppo Italpizza, leader nella produzione di pizze surgelate, che a giugno aveva acquisito i diritti del ramo d’azienda della Nuova Food Italia S.r.l. di Prato nel frattempo dichiarata fallita

alessandra agrati

Cento posti di lavoro a rischio per i lavoratori della Gegè di Casale, la società del Gruppo Italpizza, leader nella produzione di pizze surgelate, che a giugno ha acquisito i diritti del ramo d’azienda pizze della Nuova Food Italia S.r.l. di Prato, azienda che lo scorso agosto è stata dichiarata fallita.Proprio in seguito al fallimento il curatore, il 22 novembre, ha intimato alla società di Modena la restituzione dell’azienda entro il 15 dicembre all'originaria Compagnia Italiana Alimentari S.r.l che nel 2019, dopo una procedura concorsuale, aveva ceduto in affitto il ramo d'azienda pratese alla Nuova Food.Di fatto lo stabilimento pratese ritorna in mano al primo proprietario che oggi è in liquidazione. Una doccia fredda per i lavoratori che, proprio sotto natale, rischiano di trovarsi senza un impiego. "Purtroppo oggi non possiamo che prendere atto della decisione del curatore fallimentare di Nuova Food Italia - dice Andrea Bondioli, amministratore unico di Gegè -, nemmeno preceduta da un suo preavviso informale. Ci rammarica dover rinunciare al sito produttivo di Prato perché fin dal nostro ingresso, grazie all’appartenenza al Gruppo Italpizza, leader nella produzione di pizze, abbiamo potuto attuare importanti investimenti, portando innovazione tecnologica, know how, formazione e relazioni commerciali, consentendo così non solo di salvaguardare il posto di lavoro degli oltre sessanta lavoratori della gestione precedente, ma di impiegare ulteriori quaranta lavoratori. La notifica dello scioglimento del contratto, conseguenza dello scioglimento del contratto di vendita dell’azienda con riserva della proprietà a suo tempo sottoscritto tra Nuova Food Italia e la procedura di Compagnia Italiana Alimentari, è arrivata con un esiguo preavviso, non compatibile con le esigenze di un’industria e ci lascia quindi ancor più sconcertati . Per quanto ci concerne, pur a fronte di danni per noi significativi, non abbiamo potuto far altro che provvedere a ritirare il personale tecnico e ad avviare la fase di dismissione per la riconsegna del sito produttivo”.I sindacati hanno immediatamente attivato l'unità di crisi in Regione, ma la preoccupazione resta alta e i tempi per intervenire ristretti. "Stiamo cercando di capire cosa sia successo - spiega Francesco Baccanelli della FlaiCgil - la notizia ci ha colti di sorpresa anche perché la nuova società aveva presentato un piano di investimenti per i due anni di validità del contratto".