15.11.2021 h 17:02 commenti

Il crowdfunding del Terminale ha centrato l'obbiettivo, raccolti oltre 5mila euro per le nuove poltrone

In quattro mesi è stata raggiunta la somma necessaria all'acquisto, aumentate anche le tessere soci e le donazioni. Il presidente della cooperativa: "Ringrazio tutti i pratesi anche per l'affetto dimostrato nei confronti del cinema"

Le nuove poltrone del cinema Terminale sono state pagate grazie alla generosità dei pratesi, in quattro mesi ,da quando è stata lanciata la campagna di crowdfunding, sono stati raccolti 4.065 euro, mentre i contributi diretti da privati sono stati di 1.265 euro .

"Abbiamo superato l'obbiettivo che era di 5mila euro - ha spiegato Luigi Rivieri presidente della Cooperativa Casa del Cinema - siamo molto contenti anche perchè questo dimostra l'affetto che i pratesi hanno per il cinema".

Tutte le vecchie poltrone sono state smaltite e il ferro delle sedute venduto, mantenendo la promessa di riciclare il più possibile il materiale, anche in coerenza con la campagna lanciata la terza domenica di ogni mese all'interno del cortile di via Carbonaia con l'organizzazione di un mercato a Km0. "Anche in questo caso è stato un successo sia di pubblico sia di espositori - commenta il presidente - in questi mesi sono anche aumentati i soci della cooperativa".

Sembra, quindi, di intravedere la luce infondo al tunnel, che durante la pandemia è stato particolarmente buio: "Abbiamo ripreso le proiezioni, anche se fatichiamo ad aggiudicarci le pellicole, proprio perchè siamo piccoli. Il pubblico viene ma le persone over 65, che erano habitué di alcuni spettacoli, non sono ancora tornati in sala per paura dei contagi, nonostante le sale siano un luogo sicuro".