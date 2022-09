01.09.2022 h 16:38 commenti

Il Creaf non esiste più ma in Cassazione vince quattro ricorsi contro l'Agenzia delle Entrate

Le cause finite davanti alla Suprema Corte si riferiscono agli anni dal 2006 al 2010 e vertono intorno alle detrazioni dell'Iva godute dalla società, nel frattempo dichiarata fallita nel 2017

nadia tarantino

Il Creaf aveva tutte le carte in regola per essere considerato un 'soggetto passivo Iva' e, dunque, per usufruire della detrazione dell'imposta anche in assenza di operazioni attive. Lo ha stabilito la quinta sezione civile della Cassazione che ha respinto i quattro ricorsi con i quali l'Agenzia delle Entrate ha cercato di annullare le altrettante pronunce della Commissione tributaria regionale della Toscana che avevano dato ragione al Centro di ricerche e alta formazione. Un successo pieno per il Creaf, una piccola medaglia su un petto che ormai non esiste più se non nel processo per bancarotta fraudolenta a carico di otto tra politici e amministratori che nel tempo sono entrati nell'orbita del progetto.Al centro della disputa giudiziaria civile, le detrazioni Iva operate dalla società nel 2006, 2008, 2009 e 2010. E' questo uno degli ultimissimi tasselli della tormentata vita del Creaf, cominciata nel 2005 e finita nel 2016 quando l'ultimo amministratore porta i libri in tribunale per chiedere il concordato preventivo, soluzione non accolta che diventa l'anticamera del fallimento che il giudice dichiara a febbraio 2017.Dal primo giorno fino all'ultimo, la società è impegnata nella ristrutturazione dell'immobile in via Galcianese che deve diventare la casa di quello che per i soci – la Provincia di Prato e tutti i Comuni dell'area – dovrà essere un incubatore di innovazione, tecnologia e ricerca per accrescere la competitività del distretto tessile. E sono proprio le spese per l'acquisto di beni e servizi utili all'investimento che finiscono nel mirino dell'Agenzia delle Entrate: gli ispettori, al termine di un accertamento, sanzionano la società per “indebita detrazione e infedele dichiarazione dell'Iva”. In sostanza, gli ispettori ritengono che l'inattività del Centro sia elemento che fa perdere alla società la qualità di 'soggetto passivo iva'. Non è d'accordo il Creaf che subito mette al lavoro i suoi avvocati, non è d'accordo la Commissione tributaria provinciale di Prato e neppure quella regionale. E da ultimo, è la Cassazione a chiarire una volta per tutte dove sta l'errore dell'Agenzia delle Entrate: “In tema di Iva – recita la sentenza – ai fini della detraibilità dell'imposta assolta sugli acquisti di beni e sulle operazioni passive, occorre accertare l'effettiva inerenza rispetto alle finalità imprenditoriali, senza che occorra, tuttavia, il concreto svolgimento dell'attività di impresa: la detrazione dell'imposta può difatti spettare anche in assenza di operazioni attive, con riguardo alle attività di carattere preparatorio purché finalizzate alla costituzione delle condizioni di inizio effettivo dell'attività tipica”. Per tradurre a grandi linee: il Creaf aveva detratto l'Iva da spese connesse all'obiettivo finale, obiettivo che mai si sarebbe potuto raggiungere senza, appunto, quelle spese.La Cassazione ha condannato l'Agenzia delle Entrate a pagare le spese di causa per un ammontare di 25mila euro.