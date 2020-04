27.04.2020 h 15:22 commenti

Il Covid19 fa un'altra vittima a Montemurlo: morta una donna di 78 anni

Franca Volpi è la terza residente nel comune a perdere la vita dopo essere stata contagiata dal coronavirus. Si è ammalata a inizio marzo e ieri è deceduta al Santo Stefano

Si chiamava Franca Volpi, anche se tutti la conoscevano come Carla ed è la terza montemurlese ad andarsene a causa del Coronavirus. Montalese di nascita, Franca Volpi aveva 78 anni e da oltre 50 anni viveva a Montemurlo, in via Scarpettini, dove si era trasferita per amore dopo il matrimonio con il suo Lando, l'amato marito, scomparso 6 anni fa, a fianco del quale ha trascorso l'intera vita.

"Franca aveva saputo risollevarsi dal lutto grazie al suo spirito combattivo- raccontano i figli- affrontando a testa alta alcune brutte malattie e vari acciacchi portati dall’età, convivendo e combattendo con una malattia silenziosa e terribile come il diabete". Fino a quando all'inizio di marzo, ha incontrato il virus maledetto che l’ha portata alla morte, avvenuta ieri, domenica 26 aprile, all'ospedale Santo Stefano di Prato, dov'era ricoverata.

Lascia, a testimonianza della sua vita trascorsa sempre serenamente, due figli, Andrea e Alessio Ammannati e altrettanti nipoti, che la ricorderanno per sempre "per l'amore e la generosità che ha sempre elargito a piene mani a chi ha avuto il piacere di conoscerla e di trascorrere insieme a lei un po' di tempo".

Anche il sindaco del Comune di Montemurlo, Simone Calamai, a nome proprio e di tutta l'amministrazione comunale, ha voluto esprimere il proprio cordoglio alla famiglia Ammannati: "Mi stringo con affetto ai figli di Franca, Andrea e Alessio, in questo giorno di dolore e sofferenza. Il Coronavirus sta lasciando tante ferite sul nostro territorio, per risanare le quali ci vorrà tempo. Non conoscevo personalmente Franca ma le parole dei figli ci restituiscono l'immagine di una donna, di una madre e di una moglie buona, premurosa e generosa. Franca poteva essere la madre, la nonna di ciascuno di noi e, in questo momento, il dolore della famiglia Ammanati è quello di tutta la comunità montemurlese, che è scossa da questa perdita".

A Montemurlo dall'inizio della pandemia risultano contagiate 54 persone, sono tre i decessi (oltre a Franca Volpi vanno ricordati Alfredo Gallorini e Angelo Grazzini) e 4 guariti negativizzati al virus.