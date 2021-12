12.12.2021 h 15:44 commenti

Il Covid torna a mietere vittime in provincia ma i nuovi casi diminuiscono

Uno dei cinque decessi registrati in Toscana nelle ultime 24 ore è di Prato. In aumento i ricoveri nelle aree Covid delle strutture regionali ma non nelle terapie intensive

Il Covid torna a mietere vittime a Prato dopo molti giorni assenza. Tra i cinque decessi segnalati oggi in Toscana dal bollettino regionale uno risiedeva sul territorio provinciale. Il bilancio da inizio pandemia sale quindi a 656 morti. Una buona notizia però c’è. Scende a un terzo rispetto a ieri, il numero dei nuovi contagiati: sono 19 mentre ieri erano 50. Decremento anche in Toscana dove si registrano altri 831 casi di Covid-19, quasi cento meno di ieri. Hanno un’età media di 40 anni. Degli 831 nuovi casi segnalati oggi 809 sono stati confermati con tampone molecolare e 22 con test rapido, su 8.677 persone complessivamente sottoposte ad esame. Di queste il 9,6 per cento è risultato positivo. In tutto sono stati 31.401 i test effettuati, compresi quelli di controllo: 10.661 tamponi molecolari e 20.740 rapidi (positivi il 2,6 per cento). Salgono dunque a 309.842 i casi di positività al coronavirus complessivamente confermati in Toscana dall’avvio dell’emergenza sanitaria. Le persone guarite nelle ultime ventiquattro ore sono invece 210. Come già detto i decessi in Toscana sono cinque: quattro uomini e una donna, con un’età media di 73,6 anni. Oltre a quello di Prato, gli altri erano di Firenze, Pistoia(2) e Lucca. Aumentano i posti letto occupati negli ospedali – 342 in tutto, diciannove in più rispetto a ieri – ma diminuiscono le persone, tra i pazienti, che sono ricoverate in terapia intensiva, 47, due in meno).

Edizioni locali collegate: Prato

