Il Covid presenta il conto al Museo del Tessuto: nel 2020 incassi ridotti per 90mila euro

Pesanti le ripercussioni sull'istituzione culturale cittadina che più di ogni altra riesce ad autofinanziarsi. Il punto fatto stamani durante la commissione consiliare con l'audizione del presidente della Fondazione Francesco Marini e il direttore Filippo Guarini

Il Covid peserà sui conti del Museo del Tessuto per circa 90mila euro che sommati ai 150mila euro già previsti come richiesta di contributo straordinario per la futura mostra sugli abiti della Turandot, porteranno a 240mila la cifra da coprire a consuntivo.

È quanto emerso oggi 11 giugno nel corso della commissione Controllo e garanzia del Comune di Prato, presieduta da Leonardo Soldi, sullo stato di salute di questa importante istituzione culturale cittadina dopo il periodo di chiusura forzata dettato dal lockdown. Il presidente della Fondazione Francesco Marini e il direttore Filippo Guarini, hanno chiarito aspetti artistici e finanziari del contesto in cui stanno operando.

Poiché il Museo del Tessuto ha un’autocontribuzione che supera il 65% delle entrate e quindi più di ogni altra istituzione culturale cittadina si regge sulle proprie gambe, gli effetti della chiusura prolungata sono stati anche quelli più pesanti. Secondo una simulazione fatta dalla stessa fondazione, gli introiti commerciali diminuiranno di oltre 120mila euro tra biglietti, bookshop, servizi e contributi dai sostenitori come ad esempio da Saperi (costola interna a Confindustria). Tale cifra è compensata da una riduzione dei costi che porta il saldo a 90mila euro. È una cifra prudenziale. Nel corso dell’anno potrebbe ridimensionarsi.

Sul fronte artistico si segnala la proroga all'autunno della fortunata mostra sui costumi del film Pinocchio (oggi il costumista Cantini consegnerà al Museo la statua del David di Donatello che ha appena conquistato). Subito dopo arriverà la mostra dedicata agli abiti di scena della Turandot che il Covid ha fatto slittare a fine anno.