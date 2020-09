29.09.2020 h 16:39 commenti

Il Covid mette in ginocchio anche Pronto moda e confezioni cinesi

Fatturati in netto calo mentre tra gli imprenditori resta alta la paura del contagio e qualcuno sta anche pensando a fine anno di chiudere l'attività. Altri provano la via dell'online. Crisi anche per bar e ristoranti

Calo degli ordini del 50%, crollo del fatturato, anche le confezioni e le aziende cinesi di pronto moda sentono il contraccolpo del Covid. Qualcuna sta anche valutando a fine anno di chiudere definitivamente l’attività, altre provano la via dell’online.

Una situazione di stallo che si ripercuote a catena, anche su altre attività come bar e ristoranti che restano chiusi e aprono solo su richiesta. “Dopo la riapertura di metà maggio - spiega Wang Liping portavoce di Cna World China - ci sono stati piccoli quantitativi di ordini, ma ora tutto si è fermato e le aziende sono in grossa difficoltà anche perché i costi fissi, come l’affitto restano attivi”.

A preoccupare gli imprenditori cinesi, che stanno facendo ricorso alla cassa integrazione a rotazione fra i dipendenti, anche il pericolo di un nuovo contagio. “Speriamo nell’arrivo del vaccino entro febbraio, altrimenti convivere con il virus diventa molto difficile: non abbiamo più visite da parte dei nostri clienti, quel poco che riusciamo a fare avviene tramite internet. Inoltre, se anche qualcuno arriva, le procedure per entrare nelle nostre ditte sono molto rigide, proprio per evitare la diffusione del Covid. Abbiamo chiesto anche ad Asl di fare i tamponi in collaborazione con la Croce Rossa, su 170 fatti, 7 persone sono risultate positive, ora i dati sono in miglioramento”.

Le uniche aziende che hanno lavoro sono quelle che si sono convertite al sanitario, ma sul territorio pratese sono una minoranza.

Anche negli altri comparti la situazione non è migliore, alla Stamperia Rosso il calo degli ordini è stato di circa il 40% “Da due settimane – spiegano i dirigenti – si assiste anche ad un ulteriore peggioramento, continuiamo a utilizzare la cassa integrazione, ma il futuro è veramente buio”.

