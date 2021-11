08.11.2021 h 12:43 commenti

Il Covid ha fatto una nuova vittima a Prato: è la numero 647 da inizio pandemia

Nelle ultime 24 ore ci sono stati diciotto contagi in provincia e 263 in tutta la Toscana, con il tasso di positività che si attesta poco sopra il due per cento

C'è un nuovo decesso da Covid a Prato, il numero 647 da marzo 2020, quando è scoppiata la pandemia. Si tratta di un 95enne di Vaiano, morto al Santo Stefano dove era ricoverato. A segnalarlo è il consueto bollettino quotidiano emesso dalla Regione che indica come residente a Prato una delle tre vittime delle ultime 24 ore: due uomini e una donna con età media di poco inferiore ai 90 anni. Nello stesso arco di tempo, invece, sono stati 18 i nuovi contagi da Covid in provincia e 263 quelli in tutta la Toscana, dove sono stati effettuati 12.689 test di cui 5.757 tamponi molecolari e 6.932 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è quindi 2,07% (6,2% sulle prime diagnosi). L'età media dei nuovi positivi è di 41 anni circa (29% ha meno di 20 anni, 16% tra 20 e 39 anni, 28% tra 40 e 59 anni, 22% tra 60 e 79 anni, 5% ha 80 anni o più).

Come spesso avviene nel finesettimana, torna a salire il numero di ricoverati negli ospedali della regine che sono 305 (7 in più rispetto a ieri), di cui 28 in terapia intensiva (1 in più). A Prato ci sono 25 ricoverati al Santo Stefano (tre dei quali in terapia intensiva) e 5 al Centro Pegaso all'ex Creaf.