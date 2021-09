27.09.2021 h 12:36 commenti

Il Covid ha fatto un'altra vittima a Prato: è la numero 630 da inizio pandemia

In netto calo i contagi sia a Prato sia in Toscana dove l'incidenza settimanale ogni centomila abitanti è sceso a 52 casi rispetto ai settanta della settimana precedente

Il Covid ha fatto un'altra vittima a Prato, la numero 630 da quando è iniziata la pandemia. Si tratta di un uomo di 76 anni che era ricoverato al Santo Stefano. Intanto, sulla base del bollettino emesso dalla Regione, risulta un drastico calo dei contagi sia in provincia di Prato (sono stati 20) sia in Toscana (164 nuovi casi). L''incidenza regionale degli ultimi 7 giorni scende così a 52 casi ogni 100mila abitanti, una settimana fa era 70. Quella di Prato oggi è invece di 86 casi ogni centomila abitanti, anche qui in netto calo rispetto a sette giorni fa quando era a 125 casi. I nuovi casi sono stati scoperti su 8.046 test di cui 5.139 tamponi molecolari e 2.907 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,04% (5,2% sulle prime diagnosi). L'età media dei 164 nuovi positivi è di 37 anni circa (26% ha meno di 20 anni, 24% tra 20 e 39 anni, 37% tra 40 e 59 anni, 9% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più). Sei i decessi accertati in Toscana, uno dei quali, come detto, a Prato.

Come avviene spesso nel fine settimana, tornano a salire i ricoverati negli ospedali che sono 334 (13 in più rispetto a ieri), di cui 50 in terapia intensiva (3 in più). A Prato ci sono invece 56 pazienti Covid al Santo Stefano, sei dei quali in terapia intensiva, e 14 al Centro Pegaso.