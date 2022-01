16.01.2022 h 15:10 commenti

Il Covid ha fatto anche oggi una vittima a Prato. Prosegue il calo dei nuovi casi

Nelle ultime 24 ore i contagi sono stati 614 in provincia e 10.287 in tutta la Toscana su poco più di 64mila tamponi analizzati tra molecolari e antigenici rapidi

C'è anche oggi una pratese tra i 32 decessi per Covid segnalati in Toscana. Si tratta della vittima numero 686 in provincia da quando è iniziata la pandemia. E' una donna di 92 anni, residente in città e ricoverata al Santo Stefano. I decessi nella regione riguardano complessivamente 12 uomini e 20 donne con età media di poco inferiore agli 82 anni.

Per il resto prosegue anche oggi la discesa di nuovi casi che nelle ultime 24 ore sono stati 614 a Prato e 10.287 in Toscana su poco più di 64mila tamponi analizzati tra molecolari e antigenici rapidi. Il tasso di positività è pari al 16,1%, 70,3% per le prime diagnosi. Crescono leggermente i pazienti Covid ricoverati negli ospedali toscani che oggi sono 1.368 (19 in più rispetto a ieri), di cui 127 in terapia intensiva (4 in più). L'età media dei nuovi positivi è di 36 anni circa (28% ha meno di 20 anni, 24% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 12% tra 60 e 79 anni, 4% ha 80 anni o più).