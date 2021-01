06.01.2021 h 14:04 commenti

Il Covid ha fatto altre due vittime a Prato. Calano i nuovi casi che oggi sono 17

Il bollettino della Regione segnala il calo dei ricoverati negli ospedali toscani, ma ci sono sette persone in più in terapia intensiva. Il totale delle vittime pratesi della pandemia è salito a 258

Il Covid ha fatto altre due vittime a Prato, con il totale che sale a 258 decessi da inizio pandemia. Lo comunica la Regione attraverso il quotidiano bollettino che fa il punto della situazione nelle ultime 24 ore. Si tratta di due donne, di 81 e 83 anni, entrambe decedute al Santo Stefano. I nuovi casi di contagio in provincia sono invece 17, in calo rispetto ai 29 che si erano registrati ieri. In questo caso il totale dei pratesi che da inizio emergenza hanno contratto il virus sono 10.549.

Se andiamo a vedere il dato relativo all'intera Toscana, i casi di positività al coronavirus accertati nelle ultime 24 ore sono stati 411. I tamponi eseguiti sono stati 11.162, di cui il 3,7% positivo. Sono invece 4.118 i soggetti testati (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 10% è risultato positivo. A questi si aggiungono 5.106 tamponi antigenici rapidi. Gli attualmente positivi sono oggi 9.449, -2,1% rispetto a ieri. I ricoverati sono 961 (38 in meno rispetto a ieri), di cui 146 in terapia intensiva (7 in più). Al Santo Stefano ci sono oggi 84 pazienti Covid in area medica e 8 in terapia intensiva. Sono invece 41 i ricoverati a La Melagrana, 21 nella palazzina dell'ex Med e 12 al Centro Pegaso nell'ex Creaf. Oggi si registrano complessivamente 27 nuovi decessi in Toscana: 13 uomini e 14 donne con un'età media di 80,9 anni.