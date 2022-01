02.01.2022 h 12:49 commenti

Il Covid fa un'altra vittima a Prato. Ridotti a un terzo i nuovi contagi giornalieri e i tamponi fatti

Nelle ultime 24 ore sono stati 371 i nuovi casi di positività accertati in provincia e 6.367 in tutta la Toscana

C'è un nuovo decesso da Covid a Prato, il numero 667 da quando è scoppiata la pandemia. È un cittadino di origine cinese di 42 anni, che era ricoverato a Careggi. Si tratta di una delle sei vittime toscane segnalate oggi nel bollettino della Regione: un uomo e cinque donne con età media di poco superiore ai 71 anni.

Rispetto ai giorni scorsi oggi crollano il numero di nuovi casi di contagio, sia a Prato sia in Toscana, anche in virtù del numero di tamponi fatti che si è ridotto a un terzo rispetto ai giorni precedente. Nelle ultime 24 ore, così, sono stati 371 i nuovi casi di positività accertati in provincia e 6.367 in tutta la Toscana. I tamponi analizzati sono stati poco meno di 22.500 tra molecolari a antigenico rapidi, il 28,3% è risultato positivo mentre il tasso sale al 52,6% per quanto riguarda le prime diagnosi. Gli attualmente positivi sono oggi 94.797, +6,7% rispetto a ieri. I pazienti Covid ricoverati negli ospedali toscani sono 780 (46 in più rispetto a ieri), di cui 85 in terapia intensiva (4 in più). Situazione stabile a Prato con 8 pazienti Covid in terapia intensiva, uno in meno di ieri, 45 al Santo Stefano e 20 al Pegaso, esattamente come il giorno precedente.