Il Covid fa un'altra vittima a Prato, i contagi nelle ultime 24 ore sono stati 53

La provincia resta tra le più colpite in Italia per l'incidenza dei casi ogni centomila abitanti. Nota positiva dagli ospedali della regione, dove è in calo il numero di pazienti ricoverati

Nelle ultime 24 ore ci sono stati altri 53 contagi da Covid a Prato e, purtroppo, per il secondo giorno consecutivo viene segnalata una vittima, che porta a 621 il totale dei pratesi morti da inizio pandemia dopo essere stati infettati. Resta quindi molto alta l'incidenza di casi nella provincia pratese, che è una delle più colpite d'Italia. In Toscana i casi di positività al coronavirus sono stati complessivamente 373, mentre i decessi segnalati sono stati 8, tre uomini e una donna con un'età media di 79 anni. Nei vari laboratori sono stati analizzati 9.828 tamponi molecolari e 9.274 antigenici rapidi, con un tasso di positività al 2% che sale al 5,6% se consideriamo solo le prime diagnosi. L'età media dei 373 nuovi positivi odierni è di 41 anni circa (23% ha meno di 20 anni, 25% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 16% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più). Continua il trend di discesa di pazienti Covid ricoverati negli ospedali toscani: oggi sono 406 (14 in meno rispetto a ieri), di cui 52 in terapia intensiva (5 in meno). seguono aggiornamenti

