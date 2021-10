03.10.2021 h 14:32 commenti

Il Covid fa un'altra vittima a Prato, è una donna di 63 anni

Si tratta del decimo decesso di questa settimana. Oggi in calo i nuovi contagi che nelle ultime 24 ore sono stati 21. Stabile la situazione negli ospedali toscani per l'occupazione di letti riservati ai pazienti Covid

E' durata appena un giorno la tregua sul fronte dei decessi da Covid a Parto. Il bollettino della Regione e l'Asl segnalano oggi domenica 3 ottobre la morte di una donna pratese di 63 anni, che era ricoverata al Santo Stefano. Si tratta della decima vittima di questa settimana e della numero 639 da inizio pandemia. Al momento l'Asl non ha comuniocato se la signora aveva fatto il vaccino o meno.

Sul fronte dei contagi, invece, si registra una frenata con i 21 casi di positività accertati oggi, mentre in Toscana i nuovi contagi sono stati 260 con un totale di quattro decessi, compresa la donna pratese.L'età media dei nuovi positivi è di 44 anni circa (19% ha meno di 20 anni, 22% tra 20 e 39 anni, 32% tra 40 e 59 anni, 20% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti Covid oggi sono complessivamente 264 (1 in più rispetto a ieri), 35 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri). A Prato ci sono 28 pazienti al Santo Stefano, tre dei quali in terapia intensiva, e 9 al Centro Pegaso.