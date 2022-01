04.01.2022 h 12:58 commenti

Il Covid fa quattro vittime a Prato. Contagi a livelli record: 1.438 nelle ultime 24 ore

I casi in tutta la regione salgono a 18.868 con il numero di tamponi analizzati che balza a quasi ottantamila. Più ricoverati nei reparti ordinari ma numeri stabili nelle terapie intensive

Giornata nera per Prato sul fronte della pandemia da Covid. Secondo quanto riportato nel bollettino della Regione Toscana sono pratesi quattro dei 14 nuovi decessi segnalati in Toscana. Complessivamente si tratta di 6 uomini e 8 donne con un'età media di 83,4 anni. Il totale delle vittime pratesi sale così a 672 da inizio pandemia. A differenza di quanto successo negli ultimi due giorni, quando le vittime avevano 42 e 51 anni, i decessi di oggi riguardano persone anziane: si tratta di una donna di 91 anni deceduta al proprio domicilio, di altre due donne di 87 e 91 anni morte al Santo Stefano e di un uomo di 76 anni, residente a Poggio a Caiano e morto in ospedale a Prato. Quest'ultimo risultava vaccinato con tre dosi ma con un quadro clinico compromesso dalle patologie.

Sul fronte dei nuovi contagi si registra un nuovo record sia a livello provinciale, con 1.438 casi accertati nelle 24 ore, sia a livello regionale: sono infatti 18.868 i positivi odierni, mai così tanti da inizio pandemia, trovati su 79.247 test, di cui 22.391 tamponi molecolari e 56.856 antigenici rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 23,81% (75,1% sulle prime diagnosi).

Continuano a crescere i pazienti Covid ricoverati negli ospedali della regione che oggi sono 907 (68 in più rispetto a ieri) mentre restano stabili quelli in terapia intensiva che oggi sono 85 (1 in più). Stesso andamento anche a Prato con tre ricoveri in più in area medica al Santo Stefano (il totale sale a 48), uno in meno in terapia intensiva (ora 6) e gli stessi 20 pazienti al Pegaso.