Il Covid fa ancora una vittima in provincia: è una donna di 72 anni

Nelle ultime 24 ore sono stati 439 i contagi accertati in provincia di Prato e 6.653 in tutta la regione su 65.157 test. Calano i posti letto nelle aree riservate negli ospedali della regione

Una donna di Montemurlo di 72 anni, deceduta al Santo Stefano, è la vittima del Covid numero 719 a Prato da quando è iniziata la pandemia. Quello dell'anziana montemurlese è uno dei 30 nuovi decessi segnalati nel bollettino della Regione: 12 uomini e 18 donne con un'età media di 85,4 anni.

Quello dei morti continua a restare l'unico indicatore che ancora non accenna a calare, mentre la situazione negli ospedali e nei contagi ha ormai preso decisamente la curva discendente. I ricoverati nelle varie aree Covid della Toscana sono oggi 1.374 (13 in meno rispetto a ieri), di cui 97 in terapia intensiva (3 in meno). A Prato ci sono 99 pazienti Covid al Santo Stefano (5 deio quali in terapia intensiva), 49 al Pegaso e 44 a La Melegrana. Mentre i nuovi casi, pur essendo in risalita rispetto ai dati della domenica, restano ben al di sotto di quelli registrati una settimana fa. Nelle ultime 24 ore sono stati 439 i contagi accertati in provincia di Prato e 6.653 in tutta la regione su 65.157 test di cui 12.874 tamponi molecolari e 52.283 antigenici rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 10,21% (67,2% sulle prime diagnosi). Prosegue anche il deciso calo dei positivi in Toscana che oggi sono il 7,7% in meno rispetto al giorno precedente grazie alle 15.423 negativizzazioni e guarigioni accertate nelle 24 ore.