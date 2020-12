20.12.2020 h 14:49 commenti

Il Covid fa ancora quattro vittime a Prato. I nuovi casi sono 32, in calo rispetto a ieri

E' durata appena 24 ore la tregua sui decessi in provincia: da inizio pandemia sono stati 233. Prosegue il trend di alleggerimento della pressione negli ospedali: oggi in Toscana ci sono 37 ricoverati in meno

E' durata appena 24 ore la tregua sul fronte delle vittime da Covid a Prato. Dopo lo zero di ieri, infatti, nel bollettino odierno della Regione vengono segnalati quattro decessi nella provincia tra le persone contagiate. Due delel vittime, un uomo di 66 anni e una donna di 70, abitavano a Montemurlo. Erano invece di Prato le altre due: un uomo di 83 anni e una donna di 76. Tutti e quattro sono deceduti al Santo Stefano. Con quelli di oggi salgono dunque a 233 i pratesi che hanno perso la vita a causa del Covid da quando è iniziata la pandemia.

Sono invece 32 (in calo dai 48 di ieri) i nuovi casi di positività al coronavirus riscontrati nel Pratese. Di questi 25 sono stati accertati a Prato, 4 a Montemurlo e 3 a Vaiano. Sono 483 i positivi totali in Toscana segnalati nel bollettino, insieme a 24 nuovi decessi: 12 uomini e 12 donne con un'età media di 80,3 anni. L'età media dei nuovi casi odierni è di 48 anni e sono stati trovati dall'analisi di 10.922 tamponi, di cui il 4,4% positivo. Sono invece 3.935 i soggetti testati oggi (escludendo i tamponi di controllo), di cui il 12,3% è risultato positivo. A questi si aggiungono 2.013 tamponi antigenici rapidi. Gli attualmente positivi scendono a 12.806, -1,7% rispetto a ieri. I ricoverati in tutti gli ospedali della Toscana sono 1.150 (37 in meno rispetto a ieri), di cui 187 in terapia intensiva (2 in meno). Se guardiamo nel dettaglio la situazione pratese, ci sono 89 ricoverati nell'area medica ndel Santo Stefano e 10 in terapia intensiva. Sono occupati, poi, 40 posti letto a La Melagrana, 34 alla Palazzina dell'ex Med, 23 a Villa Fiorita e 3 al Pegaso all'ex Creaf.

