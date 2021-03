23.03.2021 h 14:35 commenti

Il Covid fa altre sei vittime a Prato. I nuovi contagi sono 129

Continua ad essere pesante il bilancio della pandemia per la provincia. In tutta la regione oggi si contano più di mille nuovi casi e 31 persone che non ce l'hanno fatta a superare l'infezione

Ci sono altre sei vittime pratesi della pandemia da Covid, con il totale che sale a 390 da inizio emergenza. E anche oggi il numero di nuovi contagi a Prato e provincia si mantiene alto, con 129 casi di positività segnalati nel bollettino quotidiano inviato oggi 23 marzo dalla Regione Toscana alla Protezione civile nazionale.

Sempre critica la situazione dei posti letto occupati dai pazienti Covid a Prato: tutti presi i 160 in area medica al Santo Stefano, mentre in terapia intensiva ci sono 17 ricoverati su 20 posti. Anche alla Melagrana sono occupati tutti i 42 letti disponibili, mentre all'ex Creaf ne sono liberi sette sui 40 totali.

Sono invece 1.062, un po’ meno dunque rispetto a ieri, i nuovi casi in Toscana con 31 nuovi decessi: 21 uomini e 10 donne con un'età media di 80,5 anni. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria, oramai più di un anno fa, sono stati in tutto 184.558 i contagiati dal coronavirus in Toscana. In 152.771 sono comunque guariti, l’82,8 per cento, ben 1.172 solo tra ieri ed oggi. Su oltre 26 mila contagiati, in 1.729 (23 in più rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale, di cui 243 in terapia intensiva (due in meno). Gli altri 24.909 sono isolati a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano privi di sintomi. I tamponi complessivamente registrati nelle ultime ventiquattro ore sono, rispettivamente, 12.251 molecolari e 10.426 antigenici rapidi, Di questi il 4,7 per cento è risultato positivo. Se il calcolo lo facciamo sui soli soggetti testati (8.839, escludendo i tamponi di controllo), la percentuale sale al 12 per cento. L'età media dei nuovi positivi registrati nel bollettino di oggi è di 42 anni circa.