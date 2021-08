31.08.2021 h 12:51 commenti

Il Covid fa altre due vittime a Prato, una aveva 49 anni. Stabile rispetto a ieri il numero dei nuovi contagi

Nelle ultime 24 ore in provincia accertate 39 positività al coronavirus. In Toscana segnalati cinque nuovi decessi. Da inizio pandemia sono stati 614 i pratesi che non hanno superato l'infezione

Resta stabile il numero di nuovi contagiati dal Covid a Prato, ma purtroppo oggi la Regione segnala con il consueto bollettino due decessi avvenuti in città tra le persone colpite dall'infezione. Si tratta della vittima numero 613 e della 614 in provincia da quando è scoppiata la pandemia. Uno dei deceduti aveva appena 49 anni ed era di origine cinese, l'altro aveva invece 88 anni. Entrambi erano ricoverati al Santo Stefano.

I nuovi positivi nell'area pratese accertati nelle ultime 24 ore sono 39, esattamente lo stesso numero del giorno precedente. In Toscana sono sono invece 383 i casi di positività accertatati sulla base dell'analisi di 8.783 tamponi molecolari e 7.653 tamponi antigenici rapidi. Il tasso di positività è così al 2,3% che sale al 5,6% se consideriamo solo le prime diagnosi. Le vittime, comprese le due pratesi, sono cinque: tre uomini e due donne. Si registra un leggero calo nel numero dei ricoverati che sono 473 (5 in meno rispetto a ieri), di cui 54 in terapia intensiva (stabili). A Prato la situazione è stabile rispetto a ieri con 50 ricoverati in area medica, 8 in terapia intensiva e 21 alle cure intermedie del Pegaso.

L'età media dei 383 nuovi positivi odierni è di 37 anni circa (23% ha meno di 20 anni, 32% tra 20 e 39 anni, 31% tra 40 e 59 anni, 11% tra 60 e 79 anni, 3% ha 80 anni o più).

Sul fronte delle vaccinazioni, alle 12 di oggi 31 agosto sono state effettuate complessivamente in Toscana 4.844.084 vaccinazioni, 24.957 in più rispetto a ieri.