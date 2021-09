21.09.2021 h 11:44 commenti

Il Covid fa altre due vittime a Prato, il totale da inizio pandemia sale a 628

Nelle ultime 24 ore sono stati accertati 30 contagi in provincia su un totale di 215 registrati in tutta la Toscana

Sono pratesi due delle tre vittime del Covid segnalate oggi, martedì 21 settembre, in Toscana dal bollettino della Regione. Si tratta di un uomo di 90 anni e di una donna di 75, entrambi erano ricoverati al Santo Stefano. Il totale dei decessi in provincia da inizio pandemia sale così a 628. Nelle ultime 24 ore, invece, sono stati 30 i nuovi contagi nell'area pratese, un numero più basso rispetto alla media della scorsa settimana ma che conferma Prato tra le più colpite in Italia per incidenza di casi ogni centomila abitanti.

In Toscana le nuove positività al coronavirus sono state complessivamente 215 su oltre 18mila tamponi analizzati tra molecolari e antigenici rapidi, con il tasso di positività che scende all'1,2% mentre per le prime diagnosi è al 4,1%. I ricoverati negli ospedali toscani sono 389 (2 in più rispetto a ieri), di cui 53 in terapia intensiva (2 in più). A Prato ci sono invece 54 pazienti Covid al Santo Stefano (sette dei quali in terapia intensiva) e 21 al Centro Pegaso.

L'età media dei 215 nuovi positivi odierni è di 41 anni circa (23% ha meno di 20 anni, 25% tra 20 e 39 anni, 29% tra 40 e 59 anni, 16% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più).