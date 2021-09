30.09.2021 h 13:16 commenti

Il Covid fa altre due vittime a Prato, da inizio settimana sono già otto i decessi in provincia

Pesante il bilancio della pandemia per l'area pratese. La curva dei contagi resta invece sotto controllo: nelle ultime 24 ore i nuovi casi di positività sono stati 35

Altri due decessi per il Covid a Prato in quella che si sta rivelando una delle settimane peggiori degli ultimi tempi sul fronte delle vittime: da lunedì sono infatti già 8 i pratesi che hanno perso la vita dopo essersi infettati, tra loro anche la 23enne di origine cinese che è tra le vittime più giovani di tutta la Toscana. E anche stavolta uno dei due deceduti era giovane: si tratta di un 42enne di nazionalità cinese, che risultava non aver fatto il vaccino e soffriva di diabete e ipertensione. L'altra vittima, invece, è una donna pratese di 98 anni. Il totale dei decessi a Prato da inizio pandemia sale così a 637.

Sul fronte dei contagi, invece, la curva si mantiene sotto controllo, anche se rispetto a ieri c'è una risalita: nelle ultime 24 ore sono stati 35 i nuovi casi di positività accertati in provincia. In tutta la Toscana, invece, sono stati 323 su 19.905 test di cui 9.306 tamponi molecolari e 10.599 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 1,62% (3,9% sulle prime diagnosi). Sette i decessi complessivi in Toscana: oltre ai due pratesi ci sono vittime a Firenze, Pisa (due), a Arezzo e a Grosseto.

Le persone malate di Covid ricoverate oggi in Toscana sono complessivamente 271 (21 in meno rispetto a ieri), 33 in terapia intensiva (3 in meno rispetto a ieri).

seguono aggiornamenti