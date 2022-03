02.03.2022 h 14:18 commenti

Il Covid fa altre due vittime a Prato. Calano i contagi e i ricoverati negli ospedali

Gli ultimi due decessi riguardano un uomo di 64 anni e uno di 85. Nelle ultime 24 ore ci sono stati 81 nuovi casi di positività in provincia e 2.413 in Toscana su su 24.388 test

Sono pratesi due dei 18 decessi Covid segnalati oggi in Toscana dalla Regione. Si tratta di un uomo di 64 anni e di uno di 85, entrambi erano ricoverati al Santo Stefano. E' durata quindi solo un giorno la tregua per la provincia pratese sul fronte delle vittime, il cui numero sale a 764 da quando è scoppiata la pandemia.

Buone notizie arrivano invece dagli ospedali toscani, dove prosegue il calo di pazienti Covid ricoverati. Oggi se ne contano complessivamente 826 (20 in meno rispetto a ieri), di cui 55 in terapia intensiva (in questo caso uno in più).

Anche sul fronte dei contagi la situazione appare sotto controllo: nelle ultime 24 ore ne sono stati accertati 81 in provincia e 2.413 in Toscana su su 24.388 test di cui 7.414 tamponi molecolari e 16.974 rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 9,89% (47,5% sulle prime diagnosi). Giù anche il numero degli attualmente positivi che sono 27.110, -5,8% rispetto a ieri, grazie alle 4.068 persone che sono state dichiarate guarite nelle ultime 24 ore.