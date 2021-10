04.10.2021 h 13:02 commenti

Il Covid concede una tregua a Prato, oggi solo cinque nuovi contagi e nessun decesso

In Toscana i nuovi contagi sono 131 e i decessi quattro con un'età media di 80 anni. Lieve peggioramento dei ricoverati in Toscana

Il bollettino Covid oggi, 4 ottobre, concede una tregua al territorio provinciale. I nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore sono solo cinque (ieri erano 21) e fortunatamente non si registrano decessi a chiusura di una settimana che invece è stata pesantissima per il bilancio dei morti.

In Toscana i casi di positività al Coronavirus sono 131 in più rispetto a ieri per un totale da inizio pandemia che arriva a 283.135.

Oggi si registrano 4 nuovi decessi: 2 uomini e 2 donne con un'età media di 80 anni. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 269.483 (95,2% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 4.401 tamponi molecolari e 2.723 tamponi antigenici rapidi, di questi l'1,8% è risultato positivo. Sono invece 2.929 i soggetti testati oggi di cui il 4,5% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 6.468, -2% rispetto a ieri. I ricoverati in Toscana sono 269 (5 in più rispetto a ieri), di cui 34 in terapia intensiva (1 in meno).