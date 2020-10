12.10.2020 h 15:57 commenti

Il Covid colpisce anche i centri per disabili, chiuse due strutture dopo le positività di un ospite e due operatori

Sia la sede della Kepos sia quella del Cui oggi sono rimaste chiuse in via precauzionale in attesa della decisione dell'Asl che sta svolgendo l'indagine epidemiologica

Dopo le scuole, arrivano i primi contagi anche nei centri diurni per disabili: due operatori sono risultati positivi alla Kepos e un'utente alla Cui.

Nella struttura di via Arcangeli, che oggi 12 ottobre è rimasta chiusa in accordo con le famiglie, mentre sono ancora in corso le indagini epidemiologiche. Ottenuti i risultati toccherà alla Società della salute in accordo con Asl decidere la procedura da adottare. “Siamo in attesa dei risultati – spiega la direttrice della Società della Salute Lorena Paganelli – poi sarà presa la decisione migliore per garantire la sicurezza di tutti”.

Al centro Cui, invece, ad essere contagiata è un’utente che però è stata infettata fuori dalla struttura. “L’attività è organizzata per moduli in edifici diversi e contraddistinti da differenti colori, che non sono in contatto fra loro, – spiega la presidente Ambra Giorgi – quindi abbiamo chiuso in via precauzionale quello frequentata dalla persone che è risulta ammalata, gli altri restano aperti”. L’indagine epidemiologica è quindi scattata per i 5 operatori e gli altri 19 utenti e in queste ore potrebbe portare alla conferma della quarantena per le 25 persone coinvolte.



Edizioni locali collegate: Prato

