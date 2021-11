19.11.2021 h 12:32 commenti

Il Covid a Prato: nelle ultime 24 ore non ci sono vittime, i contagi tornano a salire

Sono 38 i nuovi casi accertati in provincia, mentre in tutta la Toscana sono stati 518 con un tasso di positività dell'1,7%. Scende il numero di pazienti con l'infezione ricoverati negli ospedali

Non sono segnalati nuovi decessi per Covid in provincia di Prato nell'ultimo bollettino emesso dalla regione per fare il punto sulla pandemia. I contagi, invece, tornano a salire in maniera sensibile e nelle ultime 24 ore sono stati 38. Aumento che si verifica anche a livello regionale: in Toscana i nuovi casi di positività al Coronavirus sono stati infatti 518 su poco meno di 30mila tamponi analizzati tra molecolari e antigenici rapidi. Il tasso di positività è quindi pari a 1,7% (5,7% se consideriamo solo le prime diagnosi). L'età media dei 518 nuovi positivi odierni è di 43 anni circa (23% ha meno di 20 anni, 17% tra 20 e 39 anni, 36% tra 40 e 59 anni, 17% tra 60 e 79 anni, 7% ha 80 anni o più).

Ci sono, purtroppo, tre nuovi decessi segnalati in Toscana: si tratta di un uomo e due donne con un'età media poco superiore agli 80 anni, che abitavano nelle province di Firenze e Massa Carrara. Il numero di vittime a Prato resta quindi fermo a quota 650. Scendono i ricoverati negli ospedali della regione che oggi sono 301 (8 in meno rispetto a ieri), di cui 38 in terapia intensiva (3 in meno).