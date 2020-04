15.04.2020 h 16:57 commenti

Il Covid-19 fa un'altra vittima a Prato: morto al Santo Stefano un uomo di 81 anni

Il decesso non è però ancora conteggiato nel bollettino emesso dalla Regione. I nuovi casi di positività nel pratese sono invece sette. Confermato il calo nei contagi che sta andando avanti da qualche giorno

Sono sette i nuovi casi di coronavirus nella provincia di Prato e il totale, dall'inizio dell'epidemia, sale a 411. E' il dato che la Regione Toscana riporta nel suo bollettino di oggi, mercoledì 15 aprile. Bollettino che però non darebbe il quadro completo delle ultime 24 ore perché, secondo quanto risulta al Comune di Prato, il virus ha fatto un'altra vittima: all'ospedale Santo Stefano è morto un uomo di 81 anni; si tratta del trentunesimo decesso. Ma questo decesso non è conteggiato nel bollettino della Regione.

In serata è arrivato il bilancio della Asl Toscana centro che, come ripetiamo ogni giorno, non ricalca mai quello della Regione. Anche oggi, infatti, i casi differiscono: L'Asl ne conta dieci in più (8 a Prato, 1 a Montemurlo e 1 a Vaiano).

Intanto, ad oggi in Toscana sono 7.666 i pazienti positivi al coronavirus, 139 in più rispetto a ieri con un andamento che si conferma stabile. Ed è praticamente stabile anche l'aumento dei decessi: ieri 20, oggi; le vittime sono 8 uomini e 10 donne, età media 87 anni, tutti con patologie pregresse aggravate in modo irrimediabile dall'infezione. Complessivamente in Toscana sono morte 457 persone.

Buone notizie dai reparti: 1.193 le persone ricoverate in Toscana, 34 meno di ieri; cala anche il numero delle presenze nelle terapie intensive: 216 rispetto alle 225 di ieri.

In aumento il numero delle guarigioni: in tutto sono 693, ben 56 in più di ieri, e di questi sono 332 i casi risultati negativi dopo due tamponi.

Aumenta, invece, il numero delle persone in isolamento domiciliare che presentano sintomi lievi che non necessitano di ricovero: in tutta la Toscana sono 5.224, un centinaio in più di ieri. 17.332 quelle, invece, in isolamento perché entrate in contatto con pazienti infetti.

Sono 2.537 i tamponi analizzati da ieri con il dato complessivo che sfiora gli 86.500.



