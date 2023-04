02.04.2023 h 14:20 commenti

Il cortometraggio del Rodari premiato a "Un Prato di libri"

I ragazzi della 2L indirizzo Economico Sociale si sono aggiudicati la medaglia d'oro nella prima edizione del concorso. Premiati per la tecnica, la recitazione e il contenuto

La 2L del Liceo Rodari indirizzo Economico Sociale è la vincitrice della prima edizione del concorso dedicato al cortometraggio, il tema scelto è stato “tessere le relazioni”, organizzato all’interno del Festival Un Prato di Libri 2023”. La giuria ha scelto i ragazzi del liceo del polo di San Paolo perchè hanno presentato ”Un lavoro in cui ogni parte è stata fatta con cura; dalla sceneggiatura, alla regia, al montaggio. Si apprezza inoltre l’originalità della struttura narrativa e la bravura di tutti i ragazzi, attori capaci di calarsi nei rispettivi ruoli con disinvoltura”.

Gli alunni sono stati supportati nella realizzazione del cortometraggio da lezioni di sceneggiatura e di tecnica di ripresa. “Un'esperienza formativa e indimenticabile– ha ricordato il dirigente scolastico Mario Di Carlo, - un’occasione preziosa per fare una didattica per competenze, multidisciplinare, coinvolgente e innovativa”.

