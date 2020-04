15.04.2020 h 17:18 commenti

Il coronavirus mette in crisi anche il mercato del sesso, mentre in centro lo spaccio non si ferma

Gli operatori della cooperativa Cat hanno monitorato il fenomeno: in difficoltà soprattutto le trans, per una decina di loro attivate misure per aiutarle con pacchi di viveri

Azzerata la presenza di prostitute nelle zone della stazione di via Firenze e di via Fra Bartolomeo, le norme di divieto di uscire hanno indubbiamente allontanato le donne dalla strada, ma aumentato l'attività negli appartamenti. Senza lavoro e ormai alla fame, invece, i trans che spesso non potendo pagare l'affitto si trovano anche senza casa. Per loro che non hanno documenti è anche difficile accedere agli aiuti promossi sul territorio.

La denuncia arriva dalla Cooperativa Cat che gestisce l'unità di strada e prostituzione a Prato. “Durante la nostra attività per covid – spiega la responsabile dell'area interventi prostituzione Serena Mordini – ne abbiamo censiti una quindicina, per dieci è stato anche attivato un colloquio, tutti al tempo erano in grado di mantenersi. Oggi, invece, fanno richiesta soprattutto di pacchi di viveri, per loro è anche un problema recarsi alle strutture del territorio sia perché sprovvisti di documenti sia perché la loro condizione spesso crea momenti di tensione con altri utenti”.

Una situazione destinata a peggiorare: “Molti si sono uniti ai senza fissa dimora con cui condividono un tetto di fortuna, diventano gli ultimi degli ultimi gli invisibili. Per loro abbiamo anche attivato una raccolta fondi proprio per garantirgli gli alimenti in modo costante”. Persone che comunque non vengono più monitorate neanche dal punto di vista sanitario,

Diversa la condizione delle prostitute: “Nelle nostre uscite pre emergenza sanitaria – continua Morandini – abbiamo trovato soprattutto donne nigeriane, cinesi, rumene e albanesi con un'età compresa fra i 25 e i 36 anni, ultimamente anche peruviane. Da quando c'è il divieto di uscita sono aumentati gli annunci di incontri in casa, questo ci fa pensare che gli sfruttatori si siano organizzati in modo diverso”. Da marzo 2020 ad agosto dello stesso anno il Cat ha contattato 174 donne di cui 28 mai registrate prima.Intanto nelle vie del centro e in particolare nel “triangolo” via Pier Cironi piazza Duomo e via dei Tintori e in piazza Europa sono tornati gli spacciatori che, incuranti dei divieti, si sono riversati per le strade alimentando lo spaccio in tutte le ore del giorno.