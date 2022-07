25.07.2022 h 14:12 commenti

Coro di studenti pratesi entusiasma la piazza di Wangen. Ventimila spettatori cantano "Nel blu dipinto di blu"

Voci toscane sul palco della Kinderfest, la festa per la chiusura delle scuole della città gemellata con Prato, che si è tenuta lo scorso fine settimana. A cantare gli studenti della primaria De Andrè, del Datini, del Livi e del Gramsci Keynes

Voci toscane sul palco della Kinderfest, la festa per la chiusura delle scuole a Wangen, città gemellata con Prato, che si è tenuta lo scorso fine settimana.

Gli alunni della 4D della scuola primaria “F.De André” con alcuni studenti degli istituti superiori “Datini”, “Gramsci-Keynes” e “Livi”, e altri giovani pratesi, hanno dato vita ad un coro diretto da Roberta Pettirossi che ha visto anche la partecipazione canora di Sara Ruoti. I brani proposti hanno suiscitato l'enusiasmo dei presenti, più di 20mila spettatori, in partricolare “Nel blu dipinto di blu” che è stato cantato da tutta la piazza.

Il coro dei ragazzi ha poi presenziato l’apertura del corteggio storico per il paese, alla presenza delle autorità locali e alcuni rappresentanti dell’associazione per il gemellaggio Prato-Wangen.