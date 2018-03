17.03.2018 h 09:50 commenti

Il controllo del territorio si fa con WhatsApp. I cittadini si organizzano contro furti e spaccate

Alla Querce cinquanta residenti iscritti al gruppo "Occhi aperti alla Querce" dove segnalare la presenza di persone sospette, ma anche di situazioni di degrado. Martedì 20 marzo una passeggiata in notturna per accendere i riflettori sulla sicurezza del quartiere

alessandra agrati

Alla Querce i cittadini si organizzano contro furti e spaccate attraverso un gruppo WhatsApp dove segnalare la presenza di persone sospette, ma soprattutto con cartelli posizionati in tutto il quartiere dove si avvertono i malintenzionati che i cittadini vigilano. Nonsolo, martedì 20 marzo alle 21 dal piazzale della chiesa partirà una camminata notturna proprio per sensibilizzare gli abitanti sul problema della sicurezza. Il percorso prevede via Firenze, via Etrusca, via Molino del Ginori, via Pasquino, via traversa Cellerese e arrivo in via Firenze davanti al bar Papillion.All'iniziativa si è aggiunta anche CasaPound.“Nel 2015 – racconta Alessio Zipoli residente alla Querce - in seguito a un’ondata di furti avevamo attivato un gruppo WhatsApp, occhi aperti alla Querce, che è rimasto attivo per diversi mesi, poi l’attenzione è calata e ora, dopo le spaccate della scorsa settimana lo abbiamo riattivato, ma soprattutto ci stiamo strutturando meglio con la presenza di un amministratore del gruppo che coordini le attività e faccia le segnalazioni alla Questura. E’ un modo per essere cittadini attivi e aiutare le forze dell’ordine”. Ora bisogna risolvere soltanto il problema di dove attaccare i cartelli visto che non possono essere utilizzati i pali pubblici. “Stiamo mappando la zona – continua Zipoli – chiederemo agli esercizi comunali, ai condomini e alle singole abitazioni di attaccare i cartelli, lavoreremo anche verso Pizzidimonte e la zona industriale dove sono avvenute le ultime spaccate”.Intanto sono molti i cittadini che hanno deciso di partecipare al gruppo e anche alla riunione che si è tenuta mercoledì 14 marzo al circolo i Risorti per presentare il progetto. “Nel 2015 quando abbiamo attivato per la prima volta il gruppo – spiega Federico Berti – è stato un successo: i furti sono calati, poi l’interesse è diminuito e piano piano sono arrivate meno segnalazioni. Alla riunione hanno partecipato una cinquantina di persone, spero che poi tutti possano partecipare attivamente alla vigilanza attiva e si possa tornare a vivere tranquilli alla Querce”. Nel gruppo verranno fatte anche segnalazioni di atti di vandalismo, soprattutto nei giardini che in estate si popolano di ragazzi. "Con la bella stagione - conclude Zipoli - purtroppo torna evidente anche il problema del degrado con siringhe abbandonate e giri di spaccio. Chiunque veda giri strani può segnalarlo in modo poi da avvisare le forze dell'ordine".