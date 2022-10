21.10.2022 h 12:30 commenti

Il conto del matrimonio 'fantasma' di Pamela Prati finisce davanti al giudice: ecco gli ultimi sviluppi

L'ingiunzione di pagamento ammonta complessivamente a 6mila euro. A dicembre ci sarà il giudizio di Appello dopo che l'attrice ha fatto ricorso contro la sentenza del giudice di pace. La vicenda giudiziaria portata alla luce dalla trasmissione Refresh di Toscana Tv

Sarà il giudice di Appello a dire se la sposa, mai arrivata all'altare, dovrà ugualmente pagare – come sostiene il giudice di pace – il lavoro della wedding planner che ricevette l'incarico di organizzare il matrimonio. Una storia non originale quella di un matrimonio che salta, se non fosse che la sposa in questione è la soubrette e attrice Pamela Prati a cui la wedding planner, una pratese di 38 anni, assistita dagli avvocati Edoardo Magnini e Michele Monnini, chiede il pagamento del lavoro fatto. A portare a galla la lite giudiziaria è stata oggi, venerdì 21 ottobre, la trasmissione Refresh condotta da Andrea Vignolini, in onda la mattina su Toscana Tv. Il pronunciamento del giudice di pace c'è stato a settembre dello scorso anno, l'Appello, promosso da Pamela Prati, sarà discusso tra qualche settimana. La vicenda è nota: le nozze annunciate e mai celebrate tra l'attrice e tale Mark Caltagirone, nel maggio 2019, in una villa a Montemurlo. Un fatto di cui si è parlato molto, con retroscena su retroscena, colpi di teatro, interviste, smentite, gossip a go-go che, ad un certo punto, interessarono anche Prato proprio perché fu questo il territorio scelto per quelle che dovevano essere le nozze dell'anno.Come ha raccontato l'avvocato Magnini ai microfoni di Refresh, la professionista pratese ricevette l'incarico per organizzare il matrimonio e iniziò a occuparsi dei preparativi anche dopo un incontro con l'attrice. Matrimonio saltato ma conto ancora da saldare: l'ingiunzione di pagamento, a cui ha dato il via libera il giudice di pace di Prato, Emanuele Calabrese Ioppolo, non è mai stata onorata. Dal 15 ottobre 2021 la wedding planner e i suoi avvocati aspettano mentre l'attrice si è opposta e ha presentato ricorso. In ballo ci sono 6mila euro che comprendono spese legali e interessi.“La mia assistita ha ricevuto l'incarico e ha iniziato a lavorare – le parole dell'avvocato Edoardo Magnini – le nozze non ci sono state e la vicenda, come tutti sappiamo, ha avuto una grande eco, ci ha ammorbato per tutto il 2019. Ci sono ora questi strascichi in ragione del lavoro svolto e non retribuito dalla wedding planner che fu chiamata all'incarico in un arco temporale molto ristretto, con tutta la delicatezza del caso visto il personaggio famoso e pochi giorni prima fu avvertita che tutto sarebbe stato rimandato. Abbiamo portato in giudizio elementi probatori che non sono stati contestati da Pamela Prati, che sono stati corroborati dal giudice sulla base dell'esistenza di un cosiddetto fatto notorio: il matrimonio tra Prati e Mark Caltagirone ha coinvolto l'opinione pubblica a lungo e in maniera anche piuttosto pressante”.Tutto rinviato a dicembre quando la vicenda approderà davanti al tribunale di Prato per il secondo grado con il giudice che dovrà stabilire se Pamela Prati deve pagare la wedding planner oppure se la wedding planner deve restare a mani vuote.