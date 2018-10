31.10.2018 h 12:20 commenti

Il Consorzio Santa Trinità rende le chiavi del giardino di Sant'Orsola: "Esperienza finita"

Il presidente Querci: "Colpa del mancato rinnovo della convenzione". Il Comune sorpreso: "Nessun cambio di strategia: stiamo lavorando con loro per esportare il modello in altre zone"

Il Consorzio Santa Trinita a novembre restituirà le chiavi dei Giardini di Sant’Orsola mettendo fine così ad un'esperienza di gestione durata ben cinque anni. Questi i fatti. Sulle motivazioni, però, si apre un piccolo giallo. Il Consorzio imputa la decisione alla disdetta della convenzione per la gestione dell'area verde. "Dispiace tantissimo - scrive il presidente Francesco Querci - smontare un qualcosa di molto complesso, reso possibile solo grazie all’impegno ed alla passione civica dei nostri volontari, che sicuramente costituiva un “unicum” in città, ma dopo cinque anni è forse giusto che sia così; il mancato rinnovo della convenzione, unitamente ad altri segnali ricevuti dall’amministrazione e dal territorio, rendono a questo punto indispensabile attivare un serio momento di riflessione".

Parole che in Comune hanno avuto l'effetto di un fulmine a ciel sereno. Anche perché in queste settimane sono stati più di uno gli incontri che gli assessori Alessi, Barberis e Mangani hanno avuto con il Consorzio, proprio per studiare come portare anche in altri spazi del centro la loro esperienza.

"Il lavoro del Consorzio Santa Trinita - dice l'assessore Valerio Barberis - rappresenta un modello di urban management che sto portando ad esempio in tutta Europa e che ovunque raccoglie consensi. Far chiudere questa esperienza è quanto di più lontano ci sia dal nostro pensiero".

L'assessore Filippo Alessi, invece, spiega più nel dettaglio la situazione. "Il Consorzio in questi anni ha gestito Sant'Orsola - dice - sulla base di un bando che prevedeva l'incarico di aprire e chiudere il giardino in cambio di un suo utilizzo per manifestazioni di pubblico interesse. Il bando riguardava anche altri giardini, dato in gestione ad associazioni che non sempre hanno lavorato al meglio. Dallo scorso anno, quindi, con l'ex Ippodromo abbiamo deciso di affidare il servizio di apertura e chiusura alle guardie giurate. E questo verrà fatto da ora in poi per tutti i giardini chiusi, quindi anche Sant'Orsola, visto che il vecchio bando di concessione era stato prolungato fino al limite massimo previsto dalla legge. Il fatto di non dover più aprire e chiudere i cancelli, però, non significa assolutamente che vogliamo chiudere i rapporti con il Consorzio Santa Trinità. Anzi, su loro richiesta stiamo lavorando per esportare l'esperienza in altre zone da riqualificare e avremo lasciato senza alcun problema la gestione dello spazio del Sant'Orsola al Consorzio in forza del regolamento dei beni comuni licenziato proprio un anno fa dal Consiglio comunale".

Resta il fatto che il Consorzio sembra irremovibile nella decisione: "Si chiude - dice ancora Querci - un’importante esperienza, contraddistinta da cinque anni di impegno continuativo e dal raggiungimento di importanti obiettivi di riqualificazione. Dalla cena di sant’Orsola, infatti, partì quella sfida di riqualificare quello spazio, facendo conoscere uno spazio verde che era stato dimenticato ed in mano da tempo a spacciatori e a bande che lo maltrattavano. Finisce così per noi un’epoca, iniziata con “Immaginando Sant’Orsola” nella convinzione o almeno nella speranza di essere riusciti nel tempo a rendere realtà parte di quei sogni da cui eravamo partiti".

Per le iniziative del Consorzio Santa Trinita l’amministrazione comunale, viene specificato in una nota, non ha mai fatto mancare il proprio sostegno e contributo economico tramite gli assessorati alla Cultura e allo Sviluppo economico per un totale di oltre 50mila euro.