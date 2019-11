05.11.2019 h 15:52 commenti

Il Consorzio Santa Trinita ha un nuovo presidente: Renato Nuti succede a Francesco Querci

Il direttivo dell'associazione ha ratificato ieri sera il cambio al vertice dopo cinque anni ricchi di iniziative partendo dal recupero dei Giardini di Sant'Orsola fino a InSandomenico

Cambio al vertice del Consorzio Santa Trinita che non sarà più guidato da Francesco Querci, il primo e per ora unico presidente del sodalizio. A lui succede nella carica Renato Nuti, anima della prima ora dell’associazione, che sarà affiancato da Alessandra Berti con funzione di segreteria, da Luca Bragagni come vicepresidente e Massimiliano Meoni come tesoriere.

Le dimissioni di Querci, presentate il 24 ottobre scorso, sono state ratificate ieri sera, 4 novembre, durante il direttivo del Consorzio Santa Trinita che ha poi eletto il nuovo organo dirigente.

"Dal 2013 - commenta Francesco Querci - ho dedicato molto, moltissimo tempo a questa meravigliosa esperienza che ci ha consentito di fare, coinvolgere, realizzare, inventare ed immaginare qualcosa che si è tradotto nella realtà in una moltitudine di attività (oltre 500), riuscendo a dare vita a quanto di più bello il nostro quartiere potesse offrire in termini di riqualificazione. L’Associazione è cresciuta, si è progressivamente modificata in qualche tratto essenziale della sua personalità. InSandomenico è stata una sorta di completamento del lavoro di tutti questi anni iniziati con la sfida dei Giardini di Sant’Orsola, rendendo quel luogo una sintesi di contenuti e rapporti che ci hanno permesso di rivolgerci alla città con tutta la nostra storia, raccolta nella cornice di quel magnifico Chiostro".

Recentemente Francesco Querci è stato nominato presidente dell'Interporto della Toscana Centrale e proprio il nuovo incarico lo ha spinto a rassegnare le dimissioni dalla presidenza del Consorzio.