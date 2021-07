27.07.2021 h 17:17 commenti

Il Consiglio di Stato boccia la Procura: da rifare la gara per il servizio di vigilanza degli uffici giudiziari

Accolto il ricorso del corpo dei Vigili giurati che era stato escluso dal bando. La sentenza ribalta quella del Tar che aveva invece detto no alla società. In ballo un appalto stimato in 738mila euro

E' rimbalzata dalle scrivanie del Tar a quelle del Consiglio di Stato la procedura negoziata attraverso la quale la procura della Repubblica di Prato ha affidato il servizio di vigilanza degli uffici giudiziari per venti mesi – da dicembre 2020 a agosto 2022 – con un valore di appalto stimato in 738mila euro, circa 12mila in meno della soglia che avrebbe obbligato a indire la gara europea. Un arco temporale e una cifra che, secondo il corpo dei Vigili giurati che ha portato la procedura fino al Consiglio di Stato dopo aver perso davanti al tribunale amministrativo, sarebbero stati funzionali a eludere la normativa sugli appalti e, di conseguenza, a procedere con la negoziazione. Una scelta fortemente contestata dal Corpo dei Vigili giurati che in virtù dell'applicazione del principio della rotazione – previsto dall'iter negoziato – è stato escluso dalla possibilità di partecipare in quanto gestore del servizio uscente.Gli avvocati Angelo Annibali e Marco Orlando non si sono arresi quando il Tar ha respinto la richiesta di annullamento della determinazione con la quale la procura ha avviato la procedura negoziata, e hanno insistito con la loro tesi davanti ai giudici del Consiglio di Stato ottenendo ragione nei confronti della stessa procura e del ministero della Giustizia.“La procura avrebbe dovuto avviare una procedura aperta” è la tesi sviluppata dai legali dei Vigili giurati che hanno smontato qualsiasi giustificazione sulla durata del servizio di vigilanza (“venti mesi laddove solamente dieci giorni in più avrebbero comportato il superamento delle soglie con conseguente esclusione del principio di rotazione”), e sulla programmazione biennale (“la durata temporale è superiore a quella precedente stabilita in 12 mesi prorogabili per un massimo di 6”).Se si è di fronte alla necessità di avere una garanzia del servizio di almeno due anni (programmazione biennale) – questo il sunto del ragionamento – deve essere di due anni la durata del contratto. E se fosse stato così, la soglia dei 750mila euro sarebbe stata superata obbligando alla procedura aperta che avrebbe consentito anche al corpo dei Vigili giurati di partecipare.Procedura da rifare? Assegnazione del servizio di vigilanza da annullare? Sarà il ministero della Giustizia a decidere il da farsi.