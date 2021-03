18.03.2021 h 18:10 commenti

Il Consiglio comunale ha ricordato la figura di Armando Risaliti

In apertura della seduta odierna, svolta in modalità online, il sindaco ha commemorato alla presenza dei familiari l'esponente politico scomparso la scorsa settimana

In apertura di seduta questo pomeriggio 18 marzo l'intero consiglio comunale, collegato in modalità online, ha ricordato, alla presenza dei familiari, Armando Risaliti, scomparso la scorsa settimana a 69 anni.

Armando Risaliti è stato protagonista della vita politica e sociale della città ricoprendo diversi incarichi tra cui assessore provinciale durante la presidenza di Daniele Mannocci, tesoriere del Pd sotto la segreteria di Ilaria Bugetti e vicepresidente di Publiacqua, oltre che dirigente di Confartigianato e presidente degli odontotecnici.

"Ringrazio la famiglia - ha detto il sindaco Matteo Biffoni - per averci concesso questo momento all'interno del salone consiliare, luogo dove si svolge la vita politica della città, per poter salutare e ricordare Armando, un protagonista della vita cittadina sotto molti aspetti. Armando è stato un appassionato e militante politico, un interprete della vita amministrativa di Prato e dell'associazionismo in molte sue forme, e per noi tutti dovrebbe essere da esempio e da stimolo. E' doveroso che la nostra comunità renda merito e ricordi chi si è speso tanto, donando il proprio tempo e mettendo impegno e passione a disposizione della città". Queste le parole del sindaco Matteo Biffoni.