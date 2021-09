24.09.2021 h 18:54 commenti

Il Consiglio comunale finisce a mezzanotte: la maratona "colpa" dei 130 emendamenti della Lega

Braccio di ferro tra Lega e Pd. L'ostruzionismo del Carroccio è legato al cambio di regolamento sul funzionamento del Consiglio che limiterebbe l'azione dell'opposizione.

Non sono bastate quasi otto ore di consiglio comunale per esaminare e votare i circa 130 emendamenti, alcuni contenenti semplici correzioni grammaticali, proposti dal consigliere della Lega, Marco Curcio, alla delibera consiliare sul report "Controllo strategico 1° semestre 2021". La seduta è stata interrotta pochi minuti prima di mezzanotte al 61esimo emendamento per evitare di far scattare il gettone notturno. Dunque la discussione e, nel caso, il voto slitta alla prossima settimana. Mentre il Centrodestra e Fratelli d'Italia hanno abbandonato l'aula, confermando le divisioni in cui versa lo schieramento, la maggioranza ha attaccato duramente le finalità ostruzionistiche del Carroccio: "Oggi il Consiglio comunale è stato totalmente occupato da questi emendamenti e non è stato possibile occuparsi di altro. Una situazione inaccettabile. Per noi si va avanti a oltranza - sottolineano i consiglieri Pd - non ci stiamo ai ricatti. Ci duole sottolineare la scarsa serietà del consigliere Curcio. Sono altri i temi che stanno a cuore ai pratesi in un momento di ripartenza come questo: la salute, il lavoro, la scuola non i cavilli di palazzo. Ma tant'è: tempo e soldi buttati”.

Nella replica Curcio annuncia un nuovo pacchetto di emendamenti, stavolta al Bilancio consolidato, ipotizzando già che la seduta di giovedì 30 settembre andrà avanti a oltranza fino a notte fonda sconfinando al 1°ottobre perché appunto, devono ancora essere vagliati 70 dei 130 emendamenti di ieri: "La Sinistra non ha capito che non può scegliersi il tipo di opposizione che gli viene fatta in città. Da ieri le cose sono cambiate. In questi ultimi mesi in particolar modo la maggioranza ha dimostrato arroganza e volontà di ingerire nelle questioni dell’opposizione". La scelta ostruzionistica di Curcio è legata al cambio di regolamento per il funzionamento del Consiglio in funzione di uno snellimento delle procedure e di una riduzione dei costi. Per il gruppo della Lega invece, viene limitata l'azione dell'opposizione: "Dal contingentamento dei tempi per discutere gli atti a inizio seduta, dalla riduzione dei tempi per protocollare question time, fino all'abolizione delle interrogazioni in Commissione. La politica della città, è ovvio, la determina la maggioranza, ma le regole del gioco vanno ragionate insieme. Non accettiamo prevaricazioni: se queste sono le premesse, la Lega alzerà le barricate".