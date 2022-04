22.04.2022 h 13:53 commenti

Il consiglio comunale dei ragazzi in visita a Sant'Anna di Stazzema

I ragazzi hanno incontrato Adele Pardini, una delle sopravvissute alla strage del 12 agosto 1944, che ha ricordato quei momenti terribili. Hanno poi visitato il sacrario e la piazza dove è avvenuto l'eccidio

Il consiglio comunale dei ragazzi, insieme a un gruppo di studenti della scuola Salvemini- La Pira di Montemurlo in visita a Sant'Anna di Stazzema, a conclusione di un percorso organizzato dal Museo della Deportazione e iniziato il giorno della memoria.

Questa mattina, 22 aprile, hanno assistito alla proiezione di un docufilm sulla strage del 12 agosto 1944 dove morirono 560 persone per mano delle SS, ma soprattutto hanno incontrato Adele Pardini, una delle poche testimoni ancora vive. Un momento toccante dove ha ricordato quel giorno, al tempo aveva 4 anni, raccontando non solo il momento della strage, ma anche quelli successivi e come per tutta la vita abbia dovuto fare i conti con quel terribile giorno.

Prima di ripartire i ragazzi hanno visitato anche, il parco della Pace, il sacrario e la piazza della chiesa dove è avvenuta la strage. Ad accompagnare la delegazione Gabriele Alberti nella doppia veste di presidente del consiglio comunale di Prato e di Aned, gli assessori Flora Leoni, Valentina Vespi, Antonella Baiano, la presidente del consiglio comunale di Montemurlo Federica Palanghi, Angela Riviello presidente dell' Anpi di Prato e una rappresentanza di Ancr (associazione nazionale combattenti e reduci)

