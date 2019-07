02.07.2019 h 19:21 commenti

Il consigliere comunale Maioriello derubato della bici elettrica lasciata sotto il Comune

Disavventura per il neoeletto nelle file del Movimento 5 Stelle che ha postato un appello sulla sua pagina Facebook. Il suo nome si aggiunge ai politici in passato vittime dei ladri di biciclette

Disavventura per Carmine Maioriello, consigliere comunale del Movimento 5 Stelle e candidato sindaco alle recenti amministrative. Nel pomeriggio di oggi, 2 luglio, è stato derubato della bicicletta elettrica che aveva lasciato in sosta sotto il palazzo comunale. E' stato lo stesso politico a rendere nota la cosa, con un post sulla sua pagina Facebook, dove ha anche pubblicato un appello a chiunque possa aiutarlo a ritrovare il mezzo: "È di colore nero - spiega - ed è facilmente riconoscibile perché manca la batteria alloggiata sotto il portapacchi posteriore. Se la notate contattatemi in privato", questo il messaggio.







In passato è già capitato a politici di essere derubati delle loro bici mentre si trovavano in Comune. Fece scalpore, qualche anno fa, il caso di Rita Pieri, all'epoca assessore alla Pubblica Istruzione, che nel giro di poco subì una decina di furti. Ma anche la compagna di partito di Maioriello, Silvia La Vita, ha dovuto fare i conti con i ladri di biciclette.