Il consigliere comunale Fanelli vince la battaglia con il Covid: "Ho avuto paura. Fate attenzione"

Intervista all'esponente del Partito democratico che dopo quasi un mese di calvario tra casa, ospedale e strutture intermedie è tornato alla normalità

Da pochi giorni l'Asl gli ha dato il via libera per il "rientro in società" dopo quasi un mese di Covid che gli ha fatto sentire la paura di non tornare a casa e vedere da vicino la risposta delle nostre strutture sanitarie.

Emozioni forti e un'esperienza difficile che il consigliere comunale del Pd di Prato, Giannetto Fanelli, 53 anni, ingegnere civile, si sente di condividere con la città, attraverso un'intervista a Notizie di Prato, proprio per il senso di responsabilità che il suo ruolo pubblico gli impone. E' lo stesso senso del dovere che due settimane fa lo ha portato a partecipare a una commissione consiliare in streaming sull'aggiornamento della situazione epidemiologica direttamente dal letto del centro Pegaso allestito all'ex Creaf dove è stato ricoverato per cinque giorni fino al 15 aprile, per portare la sua testimonianza diretta.

Cominciamo proprio da questa struttura di cui sin dalla sua nascita si discute dell'utilità alla luce anche dell'ingente investimento della Regione. Visto da vicino il Creaf funziona?

"E' un bene che ci sia perchè ha alleggerito il Santo Stefano prendendo i pazienti in via di miglioramento, come è stato nel mio caso. Ci sono dei limiti strutturali perchè è un capannone adattato a una struttura sanitaria ma è stato ed è comunque utile. La speranza è che presto possa essere usato per altro".

L'incubo Covid per lei e la sua famiglia è iniziato il 24 marzo.

"Si e ancora mi chiedo come ho fatto a contagiarmi perchè a lavoro non ci sono stati casi e neanche nei cantieri che ho seguito. Potrebbero essere state due delle tre figlie che sono risultate positive ma hanno avuto sintomi dopo di me. Chissà. Per questo dico a tutti: state attenti, non abbassate la guardia. Può succedere a chiunque e la risposta è diversa da persona a persona. In ospedale ho visto persone più atletiche e giovani di me, stare di gran lunga peggio".

Il decorso della malattia l'ha costretta a utilizzare tutti i servizi sanitari attivati per il Covid nel momento più complesso di questa terza fase. Che impressione ha avuto?

"All'inizio ero seguito dalle Usca. Poi la mattina di Pasqua, il 4 aprile, il saturimetro ha segnalato un'ossigenazione troppo bassa e il 118 ha preferito inviarmi al pronto soccorso dove sono rimasto fino al 5 aprile quando si è liberato un posto per il ricovero in area medica. Ho visto l'affollamento ma anche la prontezza con cui sono e siamo stati trattati con prelievo ed esami immediati. Ti senti in ospedale, già lì con attenzioni e cure. Il personale è sempre stato presente e non ho mai sentito la mancanza di ossigeno".

Cosa l'ha colpita durante la permanenza al Santo Stefano, fino al 10 aprile?:

"La flessibilità dell'ospedale. Il reparto Covid è facilitato dal fatto che la struttura è nuova. Percorsi e modularità non sarebbero stati possibili al Misericordia e Dolce".

Dal letto del Creaf l'intervento in commissione 5 per dare una testimonianza diretta e poi la partecipazione a due commissioni urbantische in cui ha anche presentato un emendamento. Stacanovista?

"No, dato che stavo meglio mi ha aiutato a passare il tempo".

Cosa le resta di questa brutta esperienza?

"L'aver toccato con mano la bravura, l'umanità e la passione dei nostri sanitari. L'ho già detto in commissione e lo ripeto: sono da medaglia. Alla fine di tutto questo dovremmo ringraziarlo uno per uno perchè hanno fatto molto più del loro dovere. Pensi ad esempio a un medico che ha una specializzazione completamente diversa dal Covid e si mette comunque al servizio di tutti. Mi ha colpito tanto perchè sono convinto che non tutti lo avrebbero fatto".

Ha avuto paura?

"Si, una sola volta. Quando mi ha portato via l'ambulanza e le mie tre figlie mi guardavano. Quello sguardo preoccupato mi ha stravolto e mi ha segnato profondamente. Ho avuto paura di non tornare più. E invece sono di nuovo qui. Per questo voglio dire a tutti "fate attenzione, non è finita".

