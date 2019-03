26.03.2019 h 17:36 commenti

Il Coni dedica una targa in memoria di don Alberto Maggini

La consegna questa sera alle 20, al campo da calcio Martelli di Tavola nelle mani del fratello Carlo

Una serata per ricordare la figura di don Alberto Maggini, e presto anche una strada con il suo nome. La serata è in programma stasera, mercoledì 27 marzo, alle 20, quando al campo da calcio Martelli di Tavola, nelle mani del fratello Carlo sarà consegnato un riconoscimento alla memoria del sacerdote.

"Sarà una festa - dice il sindaco Biffoni - per onorare non solo la memoria di un grande uomo, la sua storia e quella di due comunità in particolare, Tavola e Capezzana, ma sarà soprattutto l'occasione per ritrovarsi insieme e rinnovare ancora una volta l'orgoglio di tutta la città per ciò che don Alberto Maggini ha rappresentato con il suo operato per molte persone per molti anni".

Il sindaco ha annunciato anche che sarà fatta all'ufficio toponomastica richiesta di valutare la possibilità, quando i tempi saranno corretti, di poter intitolare al parroco una strada, una piazza o un impianto sportivo.

"Questo riconoscimento - ha sottolineato il referente del Coni provinciale Massimo Taiti - è un premio personale del presidente Giovanni Malagò a cui è stata raccontata la storia di don Maggini. E' una targa che ha un grande valore, frutto di un percorso, fatto da noi come Coni, dal sindaco, dall'ex delegato allo Sport Luca Vannucci, iniziato tempo fa e conclusosi con questa serata a cui parteciperanno moltissime persone".

Sulla targa saranno scritte queste parole: "Alla memoria di don Alberto Maggini. Per la sua grande dedizione ed impegno rivolti alla difesa dei valori autentici dello sport".