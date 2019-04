02.04.2019 h 18:58 commenti

Il condominio anni '60 si rimette in regola con l'ottimizzazione energetica: meno 500 euro di spesa annua a famiglia

Stamani l'apertura del cantiere del primo condominio sostenibile dei 25 che hanno ricevuto l'analisi energetica da parte del Comune. Si trova in via Baracca

Riduzione dell'inquinamento atmosferico, taglio della bolletta di luce e gas, sostegno al settore dell'edilizia. Sono i tre obiettivi centrati dal primo condominio cittadino che ha aderito al progetto del Comune di Prato per promuovere la riqualificazione energetica dei palazzi sorti tra il dopoguerra e il 2000 nell'ambito del Paes, il piano d'azione per l'energia sostenibile.

Stamani, 2 aprile, alla presenza del sindaco Biffoni e dell'assessore all'Ambiente Filippo Alessi, si è aperto il cantiere al civico 73 di via Baracca che attraverso un cappotto termico e il cambio delle caldaie passerà dalla classe energetica G alla E, ridurrà del 30% le emissioni di Co2 in atmosfera e taglierà di almeno 500 euro all'anno la bolletta energetica di ciascuno dei 34 condomini di questo edificio.

"Il condominio risale alla fine degli anni '60 - spiega l'amministratore Roberto Asaro che ha ricevuto dal sindaco una targa - c'era la necessità di una ristrutturazione della facciata e delle prestazioni energetiche. Prima con il cambio della caldaia e ora con 12 cm di cappotto termico riusciamo a centrare l'obiettivo con notevole risparmio per tutti i condomini".

L'intervento ammonta a 690mila euro ma i costi che ogni famiglia sosterrà sono molto contenuti grazie alla cessione del credito d'imposta per il 75% dell'importo totale alla Duferco Energia a cui sono stati appaltati i lavori e al sostegno di Chianti Banca che ha concesso un finanziamento agevolato per il restante 25%, pari a circa 190mila euro. "Quando istituzioni, cittadini e operatori economici si ritrovano su temi importanti come la sostenibilità ambientale è importante esserci. - afferma Alessandra Panerai di Chianti Banca - Abbiamo a cura questo tipo di tematica e la valorizzazione del territorio perciò abbiamo risposto subito e volentieri alla richiesta del Comune di Prato".

Il condominio di via Baracca è tra i 25 che hanno usufruito dell'analisi energetica gratuita del Comune su cui poi si è basata la decisione di effettuare l'intervento. Seguiranno questo esempio altri 4 immobili tra giugno e settembre. "Attraverso un bando, il Comune ha selezionato una ditta per effettuare i cosiddetti audit energetici ai condomini ritenuti più energivori. - spiega l'assessore Alessi - Questa è una delle azioni del Paes con l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra di almeno il 20 % entro il 2020. Dopo gli edifici pubblici vogliamo incidere sul privato. Basti pensare che in Italia il 60% delle emissioni di Co2 arriva proprio dal riscaldamento".

