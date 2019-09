24.09.2019 h 16:02 commenti

Il concessionario 4M Group lascia a casa tredici dipendenti e pensa al concordato

Trovato l'accordo con la Filcams Cgil. La spa detiene il 60% della 4M Automobili srl che ha i marchi Volvo e Mazda

La concessionaria 4M Group spa per i marchi Ford e Fiat chiude i battenti e manda a casa 13 dipendenti. La voce che le cose non andassero bene girava già dall'inizio dell'estate e quel salone in via dei Palli semivuoto con affisso sulle vetrine la scritta "in allestimento" ne era quasi una conferma. Poi è arrivata la certezza, prima con l'apertura della procedura di licenziamento per 13 dipendenti, amministrativi e addetti all'officina, poi con la richiesta del concordato preventivo presentato all'inizio di agosto al Tribunale di Prato.

La società detiene circa il 60% della 4M Automobili srl che invece ha i marchi Volvo e Mazda e dà lavoro a una decina di persone. Su questo versante non ci sarebbero problemi tali da far pensare al peggio. Entrambe le società fanno capo alla famiglia Marchi. Mauro Marchi in particolare è presidente del consiglio d'amministrazione della spa.

Secondo l'accordo sottoscritto con la Filcams Cgil, i 13 dipendenti della spa sono in pari con la quattordicesima e a breve riceveranno lo stipendio di agosto con la tredicesima. Il tfr dovrebbe essere versato entro il giugno 2020. Per loro niente cassa integrazione ma indennità di disoccupazione. Nessun problema si registra al momento per la consegna delle auto già acquistate.