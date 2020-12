30.12.2020 h 10:43 commenti

Il concerto di Capodanno si fa ma in streaming: Poggio a Caiano non rinuncia alla tradizione

L'evento sarà trasmesso alle 17 in diretta sulla pagina Facebook del Comune. In scena la scuola di musica 'L'Ottava nota'

ll tradizionale concerto di Capodanno organizzato dal Comune di Poggio a Caiano ed eseguito dalla scuola di musica “L’Ottava Nota”, sotto la guida del direttore artistico Alessandro Bernardi, non si ferma nonostante l’emergenza sanitaria. Il concerto – che si terrà alle 17 di venerdì 1 gennaio 2021 nella Sala della Giostra del municipio - sarà trasmesso in streaming attraverso la pagina Facebook del Comune di Poggio a Caiano. Diretti dal maestro Massimo Annibali, i componenti dell'orchestra delle Colline medicee si esibiranno suonando il “Te Deum” di Charpenter, riproponendo le note di “C’era una volta il West” di Ennio Morricone e arrangiando tredici pezzi in totale per un mosaico di musica dal vivo che vuol raggiungere tutti, seppur a distanza.

Edizioni locali collegate: Comuni Medicei

